احترام الملكية الفكرية يسهم في خلق بيئة استثمارية مزدهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تتوقف حدود الملكية الفكرية على المبدعين وأصحاب الأفكار فقط، بل هي حق للمستهلك أيضا، يضمن له أن ما يحصل عليه من منتجات هي منتجات أصلية مضمونة عالية الجودة، إضافة إلى أهميتها في تسهيل ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية مزدهرة، ومن هذا المنطلق عمل برنامج التحول الوطني ضمن مبادراته الهادفة إلى الإسهام في تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لكي تكون هيئة مستقلة لتنسيق عمليات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يدعم التحول الاقتصادي المعرفي، ويحافظ على استدامة عمليات الأبحاث والتطوير، لدعم مؤشر الابتكار والإبداع؛ لتحقيق اقتصاد مزدهر والوصول إلى رؤية المملكة 2030.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني وهي جهاز حكومي موحد يضم مجالات الملكية الفكرية، يقوم على الأتمتة والتطوير والحماية والإنفاذ، ويعمل على حفظ الحقوق وتعزيز الابتكار وتحفيز المبدعين ورواد الأعمال، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتتركز مهمات الهيئة واختصاصها في:







وضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.



إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.



متابعة تنفيذها بعد اعتمادها.



تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية.



إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.



توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.



تسجيل حقوق الملكية الفكرية.



متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية.



منحها وثائق الحماية وإنفاذها.



تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية.



التوعية بأهمية الملكية الفكرية.



إتاحتها للجمهور.



الدفاع عن مصالحها



تبادل المعلومات مع الجهات المحلية، والإقليمية، والعالمية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة.



إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة.



حماية حقوقها.



الرؤية

هيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عالمية ومحور رئيس للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرسالة

العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة، وترسيخ الهيئة السعودية للملكية الفكرية كمحور رئيس للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأهداف الاستراتيجية

- تحسين الاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

- رفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات.

- المساهمة في تمكين توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية.

- تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية.

- تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية.

- رفع مستوى التميز المؤسسي.

الركائز

- تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة.

- إدارة عمليات الملكية الفكرية.

- تقديم خدمات الملكية الفكرية.

- توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية.

- إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

حملات الإتلاف

أطلقت الهيئة حملات واسعة في عدد من مناطق المملكة، شملت: مدينة الرياض وجدة ومكة والدمام والأحساء، لضبط المخالفات في سبع مراحل، تبدأ بالرصد الجغرافي، ثم التدريب على المخاطر ورفع التقارير والمحاضر القانونية، ثم حملات التفتيش باستخدام (المتسوق الخفي) وبعدها نزول الدوريات التفتيشية مع الجهات المعنية لضبط المخالفات، ونتج عن تلك الحملات إتلاف 5 ملايين مصنف أدبي منتهك لحقوق الملكية الفكرية بطريقة صديقة للبيئة وحضارية، لكي يعاد تدويرها وإنتاجها والاستفادة منها.

التفتيش عن بعد

وإضافة إلى هذا امتدت جهود الهيئة في حفظ الحقوق الملكية على الشبكة العنكبوتية، من خلال جولات تفتيشية على المواقع الالكترونية للتأكد من مدى التزامها باحترام حقوق الملكية الفكرية والعمل على حجب المواقع المنتهكة لهذﻩ الحقوق، ونتج عنها حجب أكثر من 308 مواقع الكترونية مخالفة، بقرار من اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت برئاسة أمن الدولة.

المتسوق الخفي

ضمن مهام الهيئة في مراقبة وتحليل احترام الملكية الفكرية من خلال إجراء جولات استكشافية على المنشآت بهدف تحديد مناطق وأنواع الانتهاكات ومن ثم إعداد خطط مناسبة لإجراء التفتيش، وقياس الأثر الاقتصادي، وذلك عن طريق جمع المعلومات وتحليلها ووضع الخطط وتدريب المفتشين والمتعاونين، وتقوم الفكرة على إجراء عملية مراقبة سرية على المحلات والمناطق التي يشتبه بها في انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، حيث يتم إرسال مراقب سري مؤهل ليقوم بدور المستفيد أو المشتري، بهدف جمع المعلومات عن المحلات و المناطق المخالفة ومعلومات عن الأساليب المتبعة؛ لتكون هدفا للتفتيش عليها عند بدء الحملة التفتيشية، مما يمكن الهيئة من معرفة أنواع المخالفات وطرق التحقق و تحديد المحلات التي يوجـد بها انتهاكـــات وأماكـــن التجمعـــات والمحلات على الخارطة ليسهل الوصول اليها أثناء الحملة، و من خلال تحليل هذﻩ البيانات يتم عمل خطة و جدول التفتيش.

قفزة عالمية

أسهمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في سنواتها الثلاث في تسجيل قفزة نوعية للمملكة في مؤشر (الملكية الفكرية) وهو مؤشر فرعي تابع لتقرير التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي يقيس مدى استعداد وأهلية 63 دولة لتبني واستكشاف التقنيات الحديثة بصفتها عاملا رئيسا في التحول الاقتصادي على مستوى الأعمال والحكومة والمجتمع. وتمثلت تلك القفزة في تقدم المملكة من المرتبة 44 في تقرير عام 2018م، إلى المرتبة 24 في تقرير عام 2020م، بقفزة تعادل 20 مرتبة في غضون ثلاث سنوات.

خدمات شاملة لتحفيز الإبداع

تقدم الهيئة خدمات متنوعة للأفراد والمؤسسات، يمكنهم الحصول عليها بزيارة موقعها الالكتروني، أو عن طريق البريد الالكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، وتشمل:

- خدمات براءات الاختراع

- خدمات النماذج الصناعية

- خدمات التصميمات التخطيطية والدارات المتكاملة

- خدمات الأصناف النباتية

- خدمات العلامات التجارية

- خدمات حقوق المؤلف

- خدمات مراكز دعم الملكية الفكرية

- خدمات العيادات الاستشارية في مجالات الملكية الفكرية

- خدمات مركز معلومات الملكية الفكرية

ويستمر عمل الهيئة، الذي يتم تغطيته بشكل دوري على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملات التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة لحفظ حقوق المبدعين، وتحفيز الإبداع والابتكار، ضمن خطط رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

القطاعات والمنشآت المستهدفة في الجولات الميدانية:

- محلات الالكترونيات

- محلات التسجيل

- محلات بيع وصيانة الحاسب الآلي

- محلات الفيديو

- محلات خدمات الطالب

القطاعات والمنشآت المستهدفة في الجولات الميدانية:

- محلات الالكترونيات

- محلات التسجيل

- محلات بيع وصيانة الحاسب الآلي

- محلات الفيديو

- محلات خدمات الطالب

خطوات ضبط الانتهاكات: