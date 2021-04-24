شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات شؤون الحرمين» تستقبل 500 ألف بلاغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يزيد على (500000) نداء وبلاغ إلكتروني وهاتفي منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين حتى غرة شهر رمضان، تنوعت ما بين نداءات وبلاغات لاسلكية واتصالات هاتفية وعبر الرقم الموحد 1966 ورقم "الواتس آب" والبلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية مع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

واستحدثت إدارة العمليات والتحكم والسيطرة عديد من الوسائل التقنية؛ لتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملحوظات الميدانية من المسجد الحرام وساحاته ومرافقه منها نظام البلاغات الإلكترونية في الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرقم الموحد (١٩٦٦) ورقم "واتس آب" خاص باستقبال البلاغات الإلكترونية بعدد بلاغات إلكترونية تجاوز (١٥٠٠٠٠) بلاغ إلكتروني رُصدت منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

ويدعم المنظومة الرقابية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمسجد الحرام أكثر من ٥٠ موظفا ميدانيا وإداريا يقومون برصد وتمرير البلاغات الميدانية في غرف العلميات والتحكم والسيطرة بشكل فوري والتأكد من معالجتها في الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك.