متحدث الأرصاد يوضح موعد دخول فصل الصيف أجواء السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المركز الوطني للأرصاد، مساء أمس السبت، موعد دخول الصيف أجواء المملكة أرصاديًّا وفلكيًّا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز، حسين القحطاني: إن الصيف يدخل أجواء المملكة بداية شهر يونيو أرصاديًّا، في حين يدخل رسميًّا في 21 يونيو فلكيًّا.

وأشار القحطاني إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة خلال فصل الصيف.

توقعات طقس الأحد:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة)، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقع المركز أيضًا أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

حالة البحر الأحمر:

أما حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12- 32 كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي:

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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