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بعد 30 عامًا.. عودة الشاعر الأمير سعود بن عبدالله عبر المسار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

بعد 30 عامًا.. عودة الشاعر الأمير سعود بن عبدالله عبر المسار

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

بعد 30 عامًا يعود الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد للظهور عبر شاشة قناة .. من خلال برنامج “المسار” الذي سيستعرض من خلاله اليوم أبرز محطات حياته.

مسيرة شعرية كان للصدف دور كبير فيها، يرويها الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله في حواره شيّق مع د. غنام المريخي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة السعودية.

بعد 30 عامًا.. عودة الشاعر الأمير سعود بن عبدالله عبر المسار - متابعات الخليج 365

تجارب شعرية متنوعة:

ويستعرض سمو الأمير الشاعر مواقف راسخة في ذاكرته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأثر متابعته المستمرة له منذ الطفولة على مسيرة حياته.

كما تتسع طاولة النقاش لتجارب متنوعة للأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد لتترجم مسيرة شعرية مميزة تضاف إلى سلسلة من السير الملهمة التي يقدمها برنامج المسار على قناة السعودية، وذلك ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان المبارك.

بعد 30 عامًا.. عودة الشاعر الأمير سعود بن عبدالله عبر المسار - متابعات الخليج 365

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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