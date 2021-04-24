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المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 25 إبريل 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

  • الأوضاع العالمية
  • نتعاون ما نتهاون في رمضان
  • المؤشرات الوبائية
  • مستجدات اللقاح
  • أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
  • الإحصائيات والخدمات الصحية

مستجدات فيروس كورونا:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1072 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (858) حالة، كما تم تسجيل (9) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (411263) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (394,529) حالة.

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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