رابط استعادة كلمة المرور في نظام فارس وخطوات التسجيل

قد يواجه البعض مشكلة فقدان كلمة المرور في نظام فارس الإلكتروني، وهو نظام تعليمي يقدم العديد من الخدمات للعاملين في وزارة التعليم السعودية، ويتيح الموقع الإلكتروني إمكانية استعادتها بسهولة عبر رابط استعادة كلمة المرور في نظام فارس، وبعدها يمكن استخدام الموقع الإلكتروني والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عليه.

رابط استعادة كلمة المرور في نظام فارس

عبر اتباع خطوات بسيطة يمكن للمستخدم استعادة كلمة المرور وهي:

قد يهمك:

التوجه إلى فتح رابط نظام فارس الإلكتروني.

في صفحة تسجيل الدخول سيظهر لك خيار تسجيل الدخول قم بالنقر عليه.

قم بكتابة اسم المستخدم وفي الأسفل قم بالضغط على نسيت كلمة المرور.

في حالة لم تكن تتذكر اسم المستخدم الخاص بك قم بكتابة بريدك الإلكتروني.

ستصلك رسالة إلى بريدك الإلكتروني بها اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على ارتباط تسجيل الدخول، ثم قم بكتابة كلمة المرور الجديدة واسم المستخدم.

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول للموقع، يجب عليك تغيير كلمة المرور لكلمة خاصة بك.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكنك التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، والاستفادة من كافة الخدمات عبر اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح موقع نظام فارس، ثم الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

إدخال السجل المدني ورقم الآيبان.

قم بكتابة رقم هويتك.

كتابة البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الجوال.

كتابة الرمز المرئي الموجود بالصورة.

الضغط على خيار تسجيل.

وبعد مراجعة جميع البيانات التي تم إدخالها سيتم إرسال رمز التفعيل لجوالك.

إدخال الرمز المرئي ثم الضغط على كلمة تسجيل.

في نهاية مقالنا عن رابط استعادة كلمة المرور في نظام فارس، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاتصال بالرقم الموحد لنظام فارس وهو: 19996، والاستعلام عن أي شيء يخص نظام فارس.