شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلق على بلاغ " السدحان " بشأن عدم توفير بعض المحطات بنزين 95 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت وزارة التجارة، اليوم السبت، على بلاغ الفنان عبدالله السدحان الذي قدمه عبر تويتر بشأن عدم توفير بعض محطات الوقود لـ بنزين 95.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: نفيدكم بأن الجهة المرخصة لمحطات الوقود هي البلديات، وفق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ويمكن تقديم البلاغات على الرقم (٩٤٠).

وقال السدحان في شكواه: "تساؤلات من الكثير لماذا بعض محطات الوقود وفي بعض الأحياء والمناطق وكذلك الطرق لا توفر خدمة بنزين 95، ألا يفترض أن وزارة التجارة مُلزمة بالضغط على أصحاب المحطات بتوفير هذه الخدمة؟".