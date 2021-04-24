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شاهد.. قصة ممرضة عالجت مريض بفيروس كورونا وتوفيت بعد إصابتها منه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلط مسلسل ممنوع التجول الضوء على قصة ممرضة كانت تعالج مريض بفيروس كورونا وتوفيت بعد إصابتها منه.

وظهرت لقطة من المسلسل لحظة تلقى مريض خبر وفاة الممرضة التي كانت لاتتوانى في خدمة مرضى كورونا، فشعر بالصدمة، كما عرض لقطة أخرى لإحدى زميلاتها تنهمر في البكاء حزنا على صديقتها.

وجاءت فكرة حلقة بلسم التي عرضت عبر مسلسل ممنوع التجول التي تعرضه mbc عن جهود أبطال الصحة مع جائحة كورونا ومايقوكون به من جهود كبيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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