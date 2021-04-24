شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تعلق على قرار منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت النيابة العامة على قرار منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة.

وأوضحت النيابة العامة:"قوة العدالة الجزائية لكل دولة تكمن في بتر وقطع كل مامن شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع، ويترجم ذلك منع الجهات المعنية في المملكة استهدافها بتهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه، حمايةً للوطن والمواطن والمقيم".

وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة بعد تهريب المخدرات في حاويات وشاحنات محملة بالفواكه والخضار كانت في طريقها للمملكة.

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