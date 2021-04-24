شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صاعقة قوية تقطع الكهرباء في ‎فيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

ضربت صاعقة جوية أحد أعمدة الكهرباء في فيفاء بمنطقة جازان مما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وصاعقة رعدية على فيفاء ، مما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي مساء اليوم.

كلن المركز الوطني لـ الأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).