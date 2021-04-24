شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشقيري يحضر ولادة الفرس ايزابيلا ويكشف سبب استخراج جواز سفر للخيل العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حضر الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم السبت، لحظة ولادة الفرس ايزابيلا للفلوة "ديم"، حيث بدأت في الوقوف والمشي.

وامتطى الشقيري الحصان رزيق وهرول به، في رحلة وصفها بالمغامرة، فيما أشار أحمد الشقيري، خلال حلقة برنامج "سين" على mbc، إلى أن سبب استخرج جواز سفر للخيل العربي، هو السفر.

وتابع أن لم يتم تسجيل خيل عربي أصيل إلا بشهادة ولادة. وأكد أنه لم يتم استخراج جواز سفر إلا بعد إجراء تحليل "الدي إن إيه".