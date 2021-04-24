بالصور.. إغاثي الملك سلمان يعالج 1794 يمنيًا

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ1.794 مستفيدًا خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 480 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 251 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 87 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 306 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف 592 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 78 مستفيداً.

كما استفاد من قسم المختبر 460 مستفيداً، وقسم الأشعة 83 مستفيداً، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين.

فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 772 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وقسم التوليد 6 حالات، وصُرفت الأدوية لـ1.264 فرداً، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

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