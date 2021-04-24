الأمير سعود بن عبدالله: هذه أجمل 13 يومًا في حياتي

يحل الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد ضيفًا على القناة السعودية عبر برنامج المسار اليوم، في الواحدة بعد منتصف الليل، بتقديم من د. غنام المريخي.

سيتناول البرنامج أبرز محطات الأمير سعود بن عبدالله منذ ولادته في حي البديعة، مرورًا بتعلمه للشعر، وحتى دراسته في مدراس الرياض، كما سيستعرض حواراته التي كانت تجمعه بالملك سلمان -يحفظه الله-.

فيما سيتحدث عن أبرز الداعمين له خلال مسيرة حياته الشعرية والعلمية؛ إذ سيتطرق لأبرز القصائد الناجحة، وأجمل ١٣يومًا في حياته.

الجدير بالذكر أن برنامج المسار يعرض السيرة الذاتية التي لم تروَ بعد لضيوفه، كما استضاف ضمن حلقاته السابقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وعديدًا من نجوم المجتمع مثل الشيخ عائض القرني، والنجم ماجد عبدالله، يعرض برنامج المسار في تمام الساعة الواحدة صباحًا يوميًّا ويقدمه الدكتور غنام المريخي.