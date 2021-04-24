«الصحة» توضح مدة وصول نتائج فحص «كورونا» للمستفيد والإجراء المتبع حال تأخره

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن نتائج فحص "كورونا المستجد" تصل إلى المستفيد خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة، عبر رسالة نصية، وفي حال تجاوز هذه المدة يجب تسجيل بلاغ على رقم (937).

جاء ذلك ردًا على سؤال: لم تصلني نتيجة فحص كورونا، رغم أني سويتها قبل 25 ساعة.. ما السبب؟".

وتفاعلًا مع السائل، قالت خدمة (937): تصدر النتائج خلال فترة بين 12 إلى 72 ساعة؛ عبر رسالة نصية وعبر تطبيق "صحتي"، وتطبيق "تطمن" المخصص للمصابين والمشتبه بهم، وكذلك تطبيق "توكلنا".

وأكدت الخدمة أنه "في حال تجاوزت المدة أكثر من ثلاثة أيام يرجى الاتصال على الرقم (937) لرفع بلاغ بذلك".

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