عضو «كبار العلماء»: «فرجت» تتيح فرصة تفريج كربات أناس ابتلوا بالدين

أكد عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، أن منصة "فرجت" تتيح الفرصة لنا جميعًا للمساهمة في تفريج الكربات.

وعبر مقطع بثته "فرجت" عبر حسابها على "تويتر"، قال السليمان: تفريج الكربات عمل عظيم، ينال به المرء الأجر الكبير لله سبحانه وتعالى، ولو يعلم الباذل ما فيه من أجر لما تردد لحظة في إنفاق ماله، وعنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" ويقول صلى الله عليه وسلم: "من يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وأضاف: منصة "فرجت" لتفريح كربات أناس ابتلوا بالديون ولا يجدون من يفرجها عنهم.. هذه المنصة تشرف عليها وزارة الداخلية في المملكة، فهنيئًا لمن وفق لتفريج كربة أخيه، لينال الأجر العظيم، الذي قد لا يناله المرء بكثرة صلاته أو صيامه أو أعمال البر.. ومن حظيّ بهذا الفضل فقد فاز بالأجر العظيم.

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