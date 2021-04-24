بالصور.. «شؤون الحرمين» تطلق مبادرة «مظلتك بين يديك»

أطلقت رئاسة شئون الحرمين مبادرة "مظلتك بين يديك" ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" بالمسجد الحرام.

وفي بيان لها، قالت الرئاسة: أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، وضمن حملتها "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في موسمها الخامس مبادرة "مظلتك بين يديك"، وذلك لتوزيع مظلات على المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام في عدة مواقع؛ لتسهّل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن "الحملة تقوم ضمن الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية، والتباعد الجسدي، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس".

وأوضح مساعد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية محمد مشهور المنعمي أن "هذه المبادرات تعزز روح التكافل والمودة والإخاء التي تحث عليها الشريعة الإسلامية ويؤكد ولاة الأمر".

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