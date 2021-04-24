«الدفاع المدني»: لم نسجل أي مخالفات تُذكر خلال رمضان.. ويجب الالتزام بالتعليمات

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، المعتمرين والمصلين، الالتزام بالإجراءات والإرشادات التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم.

وخلال مقابلة مع «الإخبارية»، قال المتحدث باسم «الدفاع المدني»، المقدم محمد الحمادي: من منطلق مهامه ومسؤولياته في حماية الممتلكات والأرواح، يعمل «الدفاع المدني» على تهيئة السبل لحماية المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وذلك من خلال تكثيف الحملات والجولات التفتيشية على مساكن المعتمرين والمنشآت التجارية والمواقع الحيوية للتأكد من كفاءة وفاعلية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.

وأضاف المتحدث: هناك انتشار لمراكز الدفاع المدني الثابت والمتنقل، وفرق التدخل السريع، إلى جانب قوة دعم الحرم، التي تقدم الكثير من المهام داخل أروقة وساحات المسجد كالخدمات الإنسانية أو خدمات الدفاع المدني إذا تطلب الأمر.

ولفت المتحدث إلى أن «الدفاع المدني» على تنسيق مستمر مع «الوطني للأرصاد» وعلى ضوء التقارير المتوالية التي يصدرها المركز يعمل الدفاع المدني على اتخاذ اللازم ميدانيًا، من حيث رفع الجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة، قبل وخلال وبعد الحالة الجوية.

وأكد المتحدث، أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات تُذكر خلال الشهر الكريم، مشددًا على أهمية الأخذ بإجراءات الدفاع المدني والتقيد بها.

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