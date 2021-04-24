مساعدات صحية سعودية لمكافحة كورونا في النيجر

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الجمعة، مساعدات صحية تتمثل في 23 جهاز تنفس صناعي لجمهورية النيجر، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وذلك لوزير الصحة في جمهورية النيجر إلياس مينصرا.

وعبر وزير الصحة النيجري عن شكر حكومة النيجر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، لما يقدمانه لبلاده من مساعدات إنسانية قيمة في المجالات كافة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحد من مخاطره.

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