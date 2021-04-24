«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار غزيرة وسحب رعدية على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار الأخد، وسحب رعدية ممطرة على 11 منطقة بالمملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: يُتوقّع بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن الفرصة تكون مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط؛ بسرعة تتراوح بين 12-32 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 15-40 كم/ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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