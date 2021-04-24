

بريدة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمنطقة القصيم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس

كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.

// انتهى //

22:49ت م

0121



بريدة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمنطقة القصيم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، وتوعوية المتنزهين بالبروتوكولات والتعليمات للمحافظة على الصحة العامة.كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.// انتهى //22:49ت م0121

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.