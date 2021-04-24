السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ جولات ميدانية خلال 5 أيام



تبوك 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الـ 5 أيام الماضية 7033جولة رقابية على المنشآت التجارية ؛للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق 96 منشأة, وإصدار أكثر من 100 مخالفة لمنشآت خالفت للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو عن طريق تطبيق بلدي.

// انتهى //

22:40ت م

0119



تبوك 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الـ 5 أيام الماضية 7033جولة رقابية على المنشآت التجارية ؛للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق 96 منشأة, وإصدار أكثر من 100 مخالفة لمنشآت خالفت للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ،ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية.ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو عن طريق تطبيق بلدي.// انتهى //22:40ت م0119

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