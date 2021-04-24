السعودية اليوم / الجزائر تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل ٢٠٢١ م واس

سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.

// انتهى //

22:13ت م

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الجزائر 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل ٢٠٢١ م واسسجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 129 مريضاً للشفاء.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.// انتهى //22:13ت م0116

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