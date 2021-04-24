السعودية اليوم / لبنان تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 445163، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7118 وفاة بعد تسجيل 28 وفاة.

// انتهى //

22:07ت م

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بيروت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 519615 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 445163، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7118 وفاة بعد تسجيل 28 وفاة.// انتهى //22:07ت م0114

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