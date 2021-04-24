السعودية اليوم / هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان



جيزان 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

هطلت أمطار مساء اليوم متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان ، شملت محافظات فيفا ، والعيدابي ، والداير ، والعارضة ، والحرث ، وصامطة، والطوال.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:06ت م

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