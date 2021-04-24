

القاهرة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي للفيروس المستجد في بلادها.

وأشارت إلى أن شهر إبريل الجاري يشهد زيادة في عدد إصابات الفيروس في مصر، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الحالية.

// انتهى //

21:55ت م

0110



القاهرة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر سنوياً ضمن اتفاقية تصنيع لقاح صيني، فضلاً عن التعاون مع روسيا لبدء تصنيع لقاح روسي للإسهام في زيادة إنتاج جرعات اللقاحات.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي للفيروس المستجد في بلادها.وأشارت إلى أن شهر إبريل الجاري يشهد زيادة في عدد إصابات الفيروس في مصر، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الحالية.// انتهى //21:55ت م0110

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزيرة الصحة المصرية تعلن تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.