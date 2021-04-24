السعودية اليوم / الكويت تسجل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1206 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أنها سجلت 1497 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 248633.

// انتهى //

21:50ت م

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الكويت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 265404 فيما سجلت تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1511.وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أنها سجلت 1497 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 248633.// انتهى //21:50ت م0109

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