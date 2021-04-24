السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 62,579 إصابة مؤكدة و 860 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 62,579 إصابة مؤكدة و 860 وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 31,795,248 ، فيما بلغ عدد الوفيات 568,237 وفاة.

// انتهى //

21:50ت م

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واشنطن 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 62,579 إصابة مؤكدة و 860 وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 31,795,248 ، فيما بلغ عدد الوفيات 568,237 وفاة.// انتهى //21:50ت م0108

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