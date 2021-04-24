السعودية اليوم / اليونان تسجل 86 وفاة و2597 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 إبريل 2021 م واس

سجلت اليونان 86 حالة وفاة و2597 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9950 وفاة و331730 إصابة.

// انتهى //

21:49ت م

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أثينا 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 إبريل 2021 م واسسجلت اليونان 86 حالة وفاة و2597 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9950 وفاة و331730 إصابة.// انتهى //21:49ت م0107

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