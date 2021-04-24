

روما 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 إبريل 2021 م واس

سجلت إيطاليا 322 وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها اليوم ، إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى بلغت 13817 إصابةً ليرتفع مجمل الإصابات إلى 3949517 منذ تفشي الجائحة.

// انتى //

21:49ت م

0106



روما 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 إبريل 2021 م واسسجلت إيطاليا 322 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع حصيلة الوفيات المؤكدة إلى 119021.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها اليوم ، إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى بلغت 13817 إصابةً ليرتفع مجمل الإصابات إلى 3949517 منذ تفشي الجائحة.// انتى //21:49ت م0106

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 322 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.