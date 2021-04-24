شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: في اللحظات الأخيرة.. «مدني الدمام» ينقذ مواطن حاول الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الدفاع المدني بالدمام في إنقاذ مواطن كان على وشك إنهاء حياته منتحرًا، في اللحظات الأخيرة.

البداية، عندما تلقت الشرطة بلاغًا عن إقدام مواطن على الانتحار، التى تحركت سريعًا وأبلغت الدفاع المدني إلى موقع البلاغ، وفي هذه الفترة حاولت الشرطة أن تثني الرجل عن الانتحار، ودخلت في تفاوض معه من أجل كسب أكبر قدر من الوقت لحين وصول الدفاع المدني.

وفي لحظات تحبس الأنفاس، علمت ”الخليج 365” أن الرجل ربط حبلًا في عنقه، وقفز بالفعل، إلا أن رجال الدفاع المدني وصلوا في اللحظات الأخيره وتمكنوا من إنقاذه، وقدموا له الإسعافات الأولية.