شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 19 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 19 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 76 يوماً 801 مسجداً تم فتح 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أكدت مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لرصد أي مخالفات أو تقصير في تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.