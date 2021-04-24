شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تطلق مبادرة «مظلتك بين يديك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، وضمن حملتها "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في موسمها الخامس مبادرة "مظلتك بين يديك"، وذلك لتوزيع مظلات على المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام في عدة مواقع، لتسهّل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الحملة تقوم ضمن الإجراءات الاحترازية و"البرتوكولات" الوقائية، والتباعد الجسدي، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعزّز روح التكافل والمودة والإخاء التي تحث عليها الشريعة الإسلامية، ويؤكد عليها ولاة الأمر- حفظهم الله.