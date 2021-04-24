شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: قوة العدالة تكمن في بتر كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت النيابة العامة، إن قوة العدالة الجزائية لكل دولة تكمن في بتر وقطع كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع.

وأضافت عبر "تويتر": "يترجم ذلك منع الجهات المعنية في المملكة استهدافها بتهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه.. حمايةً للوطن والمواطن والمقيم".

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أعلنت إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين بميناء الملك عبد العزيز بالدمام قادمة من لبنان، وضبط 5.383.400 حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة "رمان" في ميناء جدة الإسلامي.

وعقب ذلك منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً غدا الأحد، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.