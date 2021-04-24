شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع .. 2,200 مستفيد من العيادات التغذوية في مديرية الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 2,209 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 14 أبريل 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.042 فردا، وقسم الطوارئ 350 مراجعا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 75 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية 49 فردا، وعيادة التحصين 31 شخصا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 90 مستفيدا، وقسم علاج الإصابات 217 شخصا، والإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 113 فردا، وعيادة الأطفال 238 فردا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 2.505 مرضى، وصُرفت الأدوية لـ 2.708 مراجعين، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.114 شخصا، وقسم التنويم حالة واحدة، وقدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 4 حالات، وقسم نقل الدم 13 حالة، وقسم التوليد 9 أفراد.