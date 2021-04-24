التوت أفضل مشروب لمواجهة العطش في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعتبر مشروب التوت من العصائر التي تحرص العديد من الأسر على وضعه ضمن المائدة الرمضانية؛ لكونه يساعد على مواجهة عطش الصوم، فالتوت يحتوي على مجموعة من الفيتامينات، أبرزها فيتامين (A) وفيتامين (C)، بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم والتي يحتاجها الجسم بشكل واضح في شهر رمضان، كما يقوم التوت بتعزير وظائف الدماغ وينشط الذاكرة.

مخاطر أمراض القلب:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي: إن تناول عصير التوت يساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، إذ كشفت دراسة أجرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية أن تناول عصير التوت يوميًّا يساعد على ارتفاع مستويات “الكوليسترول الجيد” بنسبة تصل إلى 121 %، كما يساعد في منع الإصابة بتسوس الأسنان، والحفاظ على مينا الأسنان؛ وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

منع حصى الكلى:

ولفتت إلى أن هناك فوائد عديدة أيضًا للتوت على الكلى إذ يحتوي التوت على حمض الكينيك الذي يساعد على منع تكون حصى الكلى، إلى جانب أنه يساعد على تخليص الجسم من النفايات والبكتيريا، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والمعادن التي تساعد على الحد من الإصابة بالالتهابات.

علاج حرقان المعدة:

وخلصت الدكتورة فائزة إلى القول: إن التوت استعمل قديمًا كغذاء ودواء، حيث استخدموا عصيره شرابًا لعلاج حرقان المعدة والسعال الديكي والكحة العادية والبلهارسيا، كما ينفع الدسنتاريا ويدر البول؛ وذلك لكون التوت يحتوي على حمض الماليك وحمض الليمون وسكروز وبكتين وفلافونيدات ومعادن ثمينة مثل الكالسيوم والحديد والنحاس والكوبلت والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور والمنجنيز وكلور وفيتامينات أ، ج وحمض كهرماني ومواد عفصية، وجميع هذه المكونات هي التي يحتاجها جسم الإنسان، ولذلك يعتبر التوت أحد العصائر المهمة في شهر رمضان للكبار والصغار.



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