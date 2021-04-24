إبل سائبة تتسبب في وفاة مواطن وزوجته ووالدته في العناية المركزة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تسببت إبل سائبة على طريق النعيرية حفر الباطن في وفاة مواطن وزوجته، بعد اصطدامهم بها وهم قادمون إلى حفر الباطن، كما نتج عن الحادث إصابة والدة متابعات الخليج 365 التي ترقد في العناية المركزة في مستشفى النعيرية.

إبل سائبة على الطريق:

وفي التفاصيل: كان متابعات الخليج 365 متعب المطيري مع زوجته برفقة والدته المصابة بالسرطان في طريقهم إلى المنطقة الشرقية من أجل جلسات الكيماوي، وعند عودتهم إلى حفر الباطن تفاجؤوا بإبل سائبة على الطريق اصطدموا بها ليتم نقلهم إلى مستشفى النعيرية.

وبعد أقل من يوم توفي متابعات الخليج 365 متعب متأثرًا بإصابته الحرجة لتلحق به زوجته مساء اليوم السبت، وأقيمت عليها صلاة الميت في مقبرة الشهداء بحفر الباطن، فيما لا زالت والدته في العناية المركزة.

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