سلطنة عمان: نؤيد جهود السعودية في مكافحة تهريب المخدرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة لجهود المملكة في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وتدعو إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

إحباط تهريب 5.3 مليون حبة كبتاجون:

وفي وقت سابق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من (5.3) ملايين حبة كبتاجون، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة “رمان” قادمة من لبنان.

إرسالية مخدرات قادمة من لبنان:

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية “لبنان” إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة “رمان” بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل “ثمار الرمان“.

وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة.

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