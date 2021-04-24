شكرا لمتابعة خبر عن تجمع الأحساء الصحي تعلق على التزاحم عند مقرات لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال تجمع الأحساء الصحي، أنه رصد مؤخرًا، تزاحمًا شديدًا عند مقرات لقاحات كورونا بالأحساء والناتج عن عدم التزام عدد كبير من المراجعين والمقيمين بالمواعيد المحددة لهم مسبقًا من خلال تطبيق صحتي، وحضور البعض بدون موعد مسبق.

وأوضح التجمع في بيان إعلامي بهذا الشأن: "حرصًا منا على سلامتكم ولتجنب الازدحام؛ نحيط جميع المستفيدين بالالتزام والحضور في الوقت المحدد في رسالة الإشعار مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة".

وتابع بأنه يتعذر استقبال أي مستفيد خارج الوقت المحدد ولمدة أقصاها ٣٠ دقيقة قبل الموعد أو بعده، وكذلك عدم استقبال أي مستفيد دون موعد، ويستثنى من ذلك المستفيدين من الفئة العمرية ٦٠ سنة وأكثر.

وأضاف تجمع الأحساء الصحي "نعتذر لجميع المواطنين والمقيمين عما تسببه الازدحام الخارج عن إرادتنا من انزعاج؛ وكلنا ثقة بتفهم المستفيدين وتقيدهم بهذه الإجراءات التنظيمية والتي ستسهم -بإذن الله- في حصولهم على الخدمة بيسر وسهولة".