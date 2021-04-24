شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الدفاع المدني يوصي المعتمرين والمصلين بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوصى متحدث الدفاع المدني المعتمرين والمصلين بالتقيد بإجراءات الدفاع المدني، مضيفا:" نعمل على توفير كافة السبل لحماية المعتمرين وحوار بيت الله وتنفذ هذه الجهود في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأوضح خلال حواره بقناة الإخبارية:"نكثف الجوالات التفتيشية على المواقع ومساكن المعتمرين والمنشأت التجارية والمواقع الحيوية للتأكد من كفاءة وفاعلية أنظمة الوقاية والحماية طوال شهر رمضان".

وأشار إلى انتشار مراكز الدفاع المدني الميدانية سواء في المراكز الثابتة والموسمية والمتحركة وفرق التدخل السريع لتقديم خدمات الدفاع المدني إذا تطلب الأمر.