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" الصحة " تخصص رقما للإبلاغ عن تأخر نتيجة فحص كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن نتائج الفحص المخبري لفايروس كورونا المستجد، تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة عبر رسالة نصية وعبر تطبيق "صحتي" وتطبيق "تطمن" المخصص للمصابين والمشتبه بإصابتهم، وتطبيق "توكلنا".

وأشارت إلى أنه في حال تجاوزت مدة نتيجة الفحص أكثر من ثلاثة أيام فيتم الاتصال على الرقم (937) لرفع بلاغ بذلك.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الشخص المخالط لمصاب «كورونا» لا يلزمه إجراء الفحص عند عدم ظهور أعراض بعد إتمامه فترة العزل المنزلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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