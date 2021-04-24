شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تخصص رقما للإبلاغ عن تأخر نتيجة فحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن نتائج الفحص المخبري لفايروس كورونا المستجد، تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة عبر رسالة نصية وعبر تطبيق "صحتي" وتطبيق "تطمن" المخصص للمصابين والمشتبه بإصابتهم، وتطبيق "توكلنا".

وأشارت إلى أنه في حال تجاوزت مدة نتيجة الفحص أكثر من ثلاثة أيام فيتم الاتصال على الرقم (937) لرفع بلاغ بذلك.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الشخص المخالط لمصاب «كورونا» لا يلزمه إجراء الفحص عند عدم ظهور أعراض بعد إتمامه فترة العزل المنزلي.