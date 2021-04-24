شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشقيري يكشف عن سبب قدوم 11 مستشرقا وباحثا من أوروبا للوقوف عند "صخرة" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي أحمد الشقيري عن السبب وراء قدوم 11 مستشرقا وباحثا من أوروبا للوقوف عند "صخرة" في المملكة.

وأكد "الشقيري" خلال برنامجه "سين"، على أهمية الخيل في حضارة وتطور البشرية الذي يظهر في النقوشات، موضحا:"أكثر حيوان أثر على تاريخ البشر هو الخيل من أول استئناثه".

وأوضح أن الحياة تغيرت بالكامل لأن الخيل كان وسيلة للنقل السريع، موضحا أن هذه الصخرة من العصر البرونزي فارتبطت مع الإنسان ارتباطا كبيرا.

وتابع:" البوجاتي كانت 1479 حصان لأنها مربوطة بالخيل، فارتبطت بالحصان لأنه أكثر نموذج في الوعي البشري عن موضوع السرعة والقوة".