شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..وزير العدل اللبناني: نطالب المملكة بمساعدتنا على استرداد القرار والتصدي للمهربين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

علق وزير العدل اللبناني الأسبق شارل رزق على قرار المملكة بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أوعبورها من أراضيها بعد إحباط محاولة تهريب اكثر من ٧ مليون قرص إمفيتامين المخدر.

وقال وزير العدل اللبناني أن السلطة في لبنان ليست في يد اللبنانيين، مؤكدا أن الذي يسيطر على السلطة هو الذي يقف وراء هذا العمل الإجرامي.

وأشار شارل رزق إلى أن السلطة لو كانت في يد اللبنانيين لم يصل الوضع لهذا السوء، وطالب الدول الصديقة وعلى رأسها المملكة مساعدة لبنان على استرداد القرار ليكون في يد السلطة اللبنانية ووضع اليد على هؤلاء المهربين.