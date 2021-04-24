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شاهد..وزير العدل اللبناني: نطالب المملكة بمساعدتنا على استرداد القرار والتصدي للمهربين

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الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

علق وزير العدل اللبناني الأسبق شارل رزق على قرار المملكة بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أوعبورها من أراضيها بعد إحباط محاولة تهريب اكثر من ٧ مليون قرص إمفيتامين المخدر.

وقال وزير العدل اللبناني أن السلطة في لبنان ليست في يد اللبنانيين، مؤكدا أن الذي يسيطر على السلطة هو الذي يقف وراء هذا العمل الإجرامي.

وأشار شارل رزق إلى أن السلطة لو كانت في يد اللبنانيين لم يصل الوضع لهذا السوء، وطالب الدول الصديقة وعلى رأسها المملكة مساعدة لبنان على استرداد القرار ليكون في يد السلطة اللبنانية ووضع اليد على هؤلاء المهربين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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