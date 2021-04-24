شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الأب المدخن للإقلاع عن التدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح فهد بن محمد الخضيري استاذ وعالم أبحاث في المسرطنات طريقة التعامل مع الأب المدخن للإقلاع عن التدخين.

وقال الخضيري يجب أن يقنع الإبن والده بالاقلاع عن التدخين بطريقة غير مباشرة عن طريق المقاطع التوعوية، أو الإستعانة بأحد الأقارب المأثرين بأن يتولى هذا الشيء ويساعده على ترك التدخين"٠

وأكد الاستشاري على ضرورة عدم إرسال العبارات المباشرة للأب بالاقلاع عن التدخين بل يجعلها مغلفة بالرحمة والبر و العطف وأن يعرض عليه ممارسة الرياضة.