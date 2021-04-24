شكرا لمتابعة خبر عن رئيس " إحسان ": المنصة لا تأخذ أي مبلغ من التبرعات والمبالغ تصل للمستفيدين مباشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس منصة إحسان، أن المبالغ التي جمعت بلغت أكثر من 400 مليون ريال والتي ستذهب إلى الأماكن الأشد احتياجا.

وأشار:"كونت منصة إشرافية لإحسان مكونة من 7 وزارات سعودية و4 جهات حكومية تعمل لتحديد الأماكن الأشد احتياجا حتى تقدم لها كامل الدعم بسهولة و سرعة عالية".

وأوضح خلال حواره بقناة "الإخبارية":"منصة إحسان لا تأخذ أي مبلغ من التبرعات، والمبالغ تصل للمستفيدين مباشرة"، مشيرا إلى أن معظم المبالغ ستصرف داخل المملكة في مشاريع تنموية وخيرية ذات أثر كبير ومستدام.

وتابع:"المنصة لا تأخذ هللة واحدة من أي عملية تبرع بل تذهب مباشرة للمستفيد النهائي الذي سيستفيد من هذه التبرعات".