طالبتان سعوديتان تفوزان بجائزة عالمية

أعلن برنامج جلوب البيئي العالمي فوز المملكة على مستوى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالبحث العلمي «تأثير الفخار على المياه الأجاج في المملكة وانعكاسه على التربة والغطاء النباتي»، وذلك تزامنًا مع يوم الأرض.

والبحث من إعداد الطالبتين في تعليم الرياض حلا طارق اليوسف ولينا خالد السبيعي، وتحت إشراف المعلمة نورة السبيعي.

وحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سبعة أوسمة عالمية بحسب ما أعلنته وكالة ناسا الفضائية، وذلك في برنامج جلوب البيئي للربع الأول في بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2021م.

وهنأ مدير عم التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطالبتين الفائزتين، مؤكدًا أنهما فخر تعليم الرياض، مثنيًا بدور معلمتهما التي أشرفت عليهما.

وأشاد الوهيبي بالمدارس التي حصلت على أوسمة في البرنامج المحفِّزة للتميز والإبداع لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

وحققت كل من مدارس البنين ثانوية اليمامة, وثانوية روَّاد الأمراء الأهلية, وثانوية ابن باز, وثانوية الفيصل، وكذلك من مدارس البنات ثانوية عرقة الأولى وثانوية 116 وثانوية 143 سبعة أوسمة في البرنامج ‏للربع الأول في بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2021م.