إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 1280 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 50 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

ودَعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.