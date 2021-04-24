اخبار السعوديه

إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - بسبب التكدس وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 1280 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 50 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس ، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

ودَعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا