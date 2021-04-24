أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتين تستمر ساعات

نوّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتين خلال الساعات المقبلة.

وفي بيان لها، لفتت مديرية الدفاع المدني إلى تنبيه «المركز الوطني للأرصاد» عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان؛ ليشمل «الحرث، الدائر، الريث، فيفا، هروب»، وذلك حتى الساعة 10 مساءً.

كما نبّه «الوطني للأرصاد» إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة أيضًا، لتشمل «الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع» حتى الساعة 11 مساءً.

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