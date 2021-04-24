سفير لبنان في السعودية يكشف عن مستجدات قضية تهريب المخدرات: ضمانات لعدم تكرارها

كشف السفير اللبناني في السعودية الدكتور فوزي كبارة عن مستجدات قضية تهريب المخدرات، والتي منعت السعودية على إثرها دخول الخضار والفواكه اللبنانية.

وأعلنت السعودية، أمس الجمعة، إيقاف دخول منتجات الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك بعدما تمكنت من إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه.

‎وقال السفير اللبناني في السعودية، الدكتور فوزي كبارة في تصريحات لقناة «العربية»: «لقد طلبنا من السلطات اللبنانية المختصة اتخاذ إجراءات أمنية لمعالجة الموضوع بالضرب بيد من حديد لوقف هذه المهزلة وإنزال أشد العقوبات على المهربين والتشدّد في ضبط الحدود، وملاحقة مصانع المخدرات».

وأوضح الدبلوماسي اللبناني أنه سيتم ضمانات للسلطات السعودية في أقرب وقت ممكن بمنع تكراره في المستقبل كي تتم إعادة النظر في هذا القرار، وتجنُّب أن يصيب منتجات أخرى، في سبيل الحفاظ على سمعة لبنان واللبنانيين الأبرياء وعلى أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي قد قال إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات.

وصرح فهمي لرويترز، قائلًا: إن الجرائم المرتبطة بالمخدرات وباء يتطلب تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول المعنية، مشيرًا إلى أن لبنان بذل جهودًا مضنية لمحاربة تهريب المخدرات، لكن المهربين يحققون نجاحات في بعض الأحيان.

من جهته، قال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إن الحظر السعودي على واردات الخضار والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويًّا.

وأضاف مرتضى لرويترز أن الأمر خطير للغاية خاصة إذا أثر سلبًا على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.

إلى ذلك، كان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، قد أكد في وقت سابق أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين المخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.