السعودية اليوم / مقتل أربعة أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية الزيمبابوية



هراري 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان في تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية الزيمبابوية، بالقرب من المركز السكني أكتور.

وأوضح بيان للقوات الجوية الزيمبابوية أمس، أن المروحية كانت تنفذ عمليات تحليق تدريبية في المنطقة ، فيما لا يزال التحقيق مستمراً لتحديد أسباب الحادث.

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19:19ت م

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