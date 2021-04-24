السعودية اليوم / العراق يسجل 6967 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6967 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 15217, فيما تم تسجيل 6959 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 897966 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات الى اليوم 112105 مصابين ,منهم 509 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

// انتهى //

19:12ت م

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بغداد 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6967 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1025288 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 15217, فيما تم تسجيل 6959 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 897966 حالة.وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات الى اليوم 112105 مصابين ,منهم 509 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //19:12ت م0090

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